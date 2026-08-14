Varese: Nonno e nipote, il cuore per Vigili del Fuoco

Roberto e Simone, il passaggio di testimone tra nonno e nipote nella carriera e nell’onore di essere Vigili del Fuoco.

“A 81 anni Roberto, un ex caporeparto dei Pompieri di Varese, ha avuto l’onore di effettuare il cambio di qualifica al nipote Simone, che ha concluso il 102° corso ed è diventato Vigile del Fuoco.

gli stessi valori, lo stesso senso del dovere e lo stesso orgoglio di servire il Paese. Tradizioni che non si raccontano, ma si vivono”.

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