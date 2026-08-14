VIDEO – Incendio in Croazia: evacuate 1.000 persone mentre le fiamme investono la costa

ZAGABRIA, 14 agosto (Xinhua) — Almeno 1.000 residenti e turisti sono stati evacuati dopo che un vasto incendio si è propagato nella città costiera di Omiš, nella Croazia meridionale, secondo quanto riportato dai media locali nelle prime ore di venerdì.

Si prevede che altre persone saranno evacuate nelle zone colpite, ha dichiarato il sindaco di Omis, Zvonko Mocic.

L’incendio, scoppiato intorno alle 20:21 ora locale (18:21 GMT) di giovedì nella vicina Lokva Rogoznica, si è propagato durante la notte nelle zone più elevate di Omiš, minacciando direttamente numerose case e veicoli, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa croata Hina, che cita Viseslav Pešić, comandante dei vigili del fuoco volontari di Omiš.

Complessivamente, 157 vigili del fuoco e 44 autopompe hanno combattuto le fiamme durante la notte, con rinforzi di emergenza inviati da altre parti del paese.

Il devastante incendio si è verificato nel mezzo di una prolungata ondata di caldo estivo e di una grave siccità che ha colpito la Croazia. Settimane di temperature estreme hanno reso la vegetazione estremamente secca, aumentando notevolmente il rischio di incendi lungo la vulnerabile costa adriatica.

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