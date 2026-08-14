VIDEO – Jovanotti collabora alla diffusione della cultura della sicurezza

VIGILI DEL FUOCO

A pochi giorni dalla messa in onda sui canali Rai dello spot “Seguimi puoi salvarti” dedicato alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi affollati, il noto cantautore Jovanotti ha deciso di aprire i suoi concerti del “Jova Summer Party 2026” con la proiezione del video.

Il progetto realizzato dall’Ufficio dell’Informazione e dell’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco cerca di sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle uscite di sicurezza e sull’uso del cellullare per chiamare i soccorsi e non per filmare scene pericolose per alimentare i propri social.