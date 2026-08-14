venerdì, Agosto 14, 2026
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VIDEO – Un morto e diversi feriti in un’esplosione nella raffineria del porto di Rotterdam.

Il Faro

ROTTERDAM, Paesi Bassi (AP) — Almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta giovedì in una raffineria del porto di Rotterdam, appartenente alla filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor, ha riferito la polizia.

La polizia di Rotterdam ha riferito all’AFP che l’esplosione è avvenuta intorno alle 11:30 (8:30 ora irlandese) presso il sito di Gunvor Energy Rotterdam a Europoort, il porto olandese che fa parte di una delle più grandi zone industriali chimiche e petrolchimiche del mondo.

Secondo i media regionali, diverse ambulanze e un elicottero medico sono stati inviati sul posto poco dopo l’esplosione.

Le autorità hanno confermato un decesso, ma non sono state in grado di specificare il numero dei feriti né le loro condizioni

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