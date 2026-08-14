Violento incendio in un lido: fiamme in spiaggia, paura tra i bagnanti

Attimi di paura a Maccarese, sul litorale laziale. Nella mattina di oggi, giovedì 13 agosto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere l’incendio sviluppatosi nel noto stabilimento balneare “Rambla Beach”, situato in Via di Praia a Mare.

Le fiamme al Rambla Beach

Le fiamme, originate presumibilmente dai locali della cucina, si sono successivamente propagate, interessando l’intera struttura dello stabilimento balneare. Al momento non risultano persone coinvolte nell’incendio.Sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento cinque squadre dei vigili del fuoco. Sul posto è presente anche personale sanitario del servizio 118, a supporto delle operazioni di soccorso. L’alta colonna di fumo, visibile anche a chilometri di distanza, si è alzata tra i bagnanti che affollano le spiagge nei pressi di Fiumicino, con il rischio che le fiamme potessero arrivare alle strutture vicine.