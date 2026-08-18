martedì, Agosto 18, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Ci ha lasciato all’età di 86 anni Angelino Usai

Il Faro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO- DIPARTIMENTO

Scomparsa di Angelo Usai, o meglio, del “Colonnello” Angelo Usai, come tutti noi che lo conoscevamo e lo stimavamo lo abbiamo sempre chiamato.

​Angelino ha incarnato l’essenza stessa del nostro lavoro. Ha percorso ogni singola tappa di una carriera straordinaria 🚒: partito da Vigile Ausiliario, ha prestato servizio come Vigile Permanente e Capo Squadra, fino a diventare Funzionario negli anni ’70 e a prendere con orgoglio e perizia le redini del Nucleo Elicotteri di Alghero. Negli ultimi anni di servizio, con una dedizione rara, ha continuato a studiare coronando il suo grande sogno di diventare Ingegnere.

​Se ne va un uomo d’altri tempi: carismatico, autorevole, immensamente preparato. Un altro pilastro storico del Comando di Sassari che si stacca.

​I miei ricordi tornano a quando ero solo un bambino, e poi più tardi, da giovane funzionario: vedevo in lui un modello altissimo e irraggiungibile. Un uomo a cui il rispetto non era dovuto per un semplice obbligo istituzionale, ma conquistato sul campo con l’esempio.

Antonello Saba

Vigili del FuocoDirettore Coordinatore Speciale

Potrebbe anche interessarti

Incidente stradale tra  due veicoli. I 4 occupanti dei mezzi, feriti

Il Faro

Udine, i Vigili del fuoco salvano Fiona, una cagnolina di 15 anni

Il Faro

Incendio abitazione ad Acireale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *