Ci ha lasciato all’età di 86 anni Angelino Usai

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO- DIPARTIMENTO

Scomparsa di Angelo Usai, o meglio, del “Colonnello” Angelo Usai, come tutti noi che lo conoscevamo e lo stimavamo lo abbiamo sempre chiamato.

​Angelino ha incarnato l’essenza stessa del nostro lavoro. Ha percorso ogni singola tappa di una carriera straordinaria : partito da Vigile Ausiliario, ha prestato servizio come Vigile Permanente e Capo Squadra, fino a diventare Funzionario negli anni ’70 e a prendere con orgoglio e perizia le redini del Nucleo Elicotteri di Alghero. Negli ultimi anni di servizio, con una dedizione rara, ha continuato a studiare coronando il suo grande sogno di diventare Ingegnere.

​Se ne va un uomo d’altri tempi: carismatico, autorevole, immensamente preparato. Un altro pilastro storico del Comando di Sassari che si stacca.

​I miei ricordi tornano a quando ero solo un bambino, e poi più tardi, da giovane funzionario: vedevo in lui un modello altissimo e irraggiungibile. Un uomo a cui il rispetto non era dovuto per un semplice obbligo istituzionale, ma conquistato sul campo con l’esempio.

Antonello Saba

Vigili del Fuoco — Direttore Coordinatore Speciale