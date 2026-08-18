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Il maltempo ha provocato danni nel pomeriggio di ieri ad Arsiè, dove il forte vento ha sollevato la copertura in lamiera di una chiesa in località Incino, nei pressi del lago del Corlo. La struttura è finita sui cavi della linea elettrica in via Col del Gallo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco permanenti e volontari di Feltre, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della copertura e dell’area interessata.

A seguito dell’episodio, l’intera località è rimasta senza energia elettrica. Per questo è stato richiesto anche l’intervento dei tecnici di Enel, arrivati sul posto per le operazioni di competenza e per intervenire sulla linea coinvolta.

Presenti nell’area anche il sindaco di Arsiè e alcuni operatori della Protezione Civile. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite per mettere in sicurezza la copertura della chiesa e scongiurare ulteriori rischi.

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/754786/il-vento-solleva-la-copertura-di-una-chiesa-nel-bellunese-lamiera-sui-cavi-elettrici-tutto-il-territorio-di-incino-rimane-senza-corrente.html