In ricordo del Vigile del Fuoco Tescaro l’Associazione di Alessandria raccolte fondi per un ente benefico

ALESSANDRIA – La famiglia dei Vigili del Fuoco si è stretta attorno ai parenti di Stefano Tescaro, il pompiere scomparso a soli 54 anni dopo una lunga malattia. Lo spessore e l’umanità del Vigile del Fuoco sono stati dimostrati anche dai suoi famigliari che hanno manifestato la volontà di non ricevere addobbi floreali o corone, chiedendo a chiunque lo voglia, di effettuare una donazione per un ente benefico. Per questo motivo l’Associazione dei Vigili del Fuoco di Alessandria sta facendo una colletta finalizzata a questo scopo.

Come referenti ci saranno i capi turno di ogni turno, in alternativa chi lo vorrà potrà effettuare un bonifico al seguente Iban con causale in memoria di Stefano: IT86G0200810400000106131137.

https://radiogold.it/news-alessandria/443967-ente-benefico-ricordo-tescaro-alessandria