L’AQUILA, incendi vegeazione – situazine sootto controllo – permangono criticità

VIGILI DEL FUOCO

Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco per il contrasto degli incendi di vegetazione che interessano il territorio aquilano.

Nel comune di Roccacasale, sul monte Morrone, l’incendio è tuttora attivo: per contenere e abbattere il fronte di fiamma stanno operando 2 Canadair della flotta aerea nazionale insieme alle squadre di terra, il cui dispositivo è potenziato con unità di rinforzo provenienti da Umbria e Marche.

Nel comune di Bisegna l’incendio è sotto controllo: sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento e bonifica condotte dalle squadre sul posto, con il supporto dei rinforzi giunti dal Lazio.

Situazione sotto controllo anche a Rocca di Cambio, dove il personale operativo è impegnato nelle conclusive fasi di spegnimento dei focolai e bonifica dell’area percorsa dal fuoco.