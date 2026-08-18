Località Fuscaldo e Falconara Albanese – ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Proseguono le ricerche del velivolo disperso

Proseguono nella giornata odierna le attività di ricerca del velivolo disperso, coordinate dalla Prefettura di Cosenza. È prevista in mattinata, presso la sede della Prefettura, una riunione di coordinamento finalizzata a fornire ulteriori indicazioni operative e a definire le attività di ricerca.



Sono stati effettuati anche riscontri mediante strumentazione IMSI Catcher, finalizzati all’individuazione della possibile area di ricerca attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche.

L’attività di ricerca, condotta in cooperazione tra i diversi Enti coinvolti, Vigili del Fuoco Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto, e Dipartimento della Protezione Civile, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, ha finora dato esito negativo e proseguirà nel corso della giornata.

L’ulteriore elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere il campo delle ricerche verso l’area a monte, compresa tra i comuni di Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, dove saranno ulteriormente concentrate le attività operative.