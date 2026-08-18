Maltempo nelle marche oltre 120 interventi dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

MACERATA LA PROVINCIA PIÙ COLPITA – Dal pomeriggio di ieri vento e pioggia hanno interessato l’intera regione Marche, il comando dei vigili del fuoco di Macerata, la provincia più colpita dal maltempo, ha potenziato il dispositivo di soccorso: 60 gli interventi già conclusi nel maceratese.

Le squadre sono tuttora al lavoro per la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di piccole strutture pericolanti, verifiche per dissesti statici: 30 gli interventi ad Ancona, 20 ad Ascoli Piceno, 10 a Fermo e 5 a Pesaro Urbino.

Dal pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco hanno effettuato complessivamente 153 interventi per fronteggiare i danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale.

Gli interventi sono così suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 3

Ancona: 30

Macerata: 90

Ascoli Piceno: 20

Fermo: 10

Le immagini fanno riferimento ad alcuni interventi effettuati dalle squadre di Jesi(AN) e Montecassiano (MC), impegnate nella rimozione di due alberi caduti su abitazioni.