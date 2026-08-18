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Manifestazione di interesse all’acquisto di un immobile da adibire a sede centrale del comando

Il Faro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lunedì 10 agosto 2026 è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comando di Vicenza un avviso pubblico di manifestazione di interesse all’acquisto di un immobile da adibire a sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza.

I proprietari di immobili aventi le caratteristiche indicate nell’avviso potranno presentare le proposte d’acquisto entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2026.

https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-vicenza/pubblicazione-manifestazione-di-interesse-acquisto-immobile-da-adibire-caserma-centrale-vvf-vicenza

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