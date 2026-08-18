A chiamare i Vigili del Fuoco è stato un inquilino di un appartamento di Oregina, dopo aver notato una perdita d’acqua in uno stabile attiguo. I pompieri sono arrivati, hanno provato a suonare, a bussare: nessuna risposta. Quando hanno forzato l’ingresso, ecco la scoperta: il corpo mummificato di un uomo.

Immediata, quindi, la segnalazione alla Questura: sul posto sono intervenute le Volanti che hanno ricostruito come la casa fosse abitata da un cittadino croato di 78 anni, da tempo residente a Genova. Per quel che è stato possibile vedere con il corpo in quelle condizioni, non emergerebbero segnali di una morte violenta.

Ma sono altri gli elementi che la polizia ha dovuto verificare. Perché l’uomo era un accumulatore seriale, e quindi l’appartamento era invaso di oggetti. Soprattutto, il 78enne risultava essere possessore di armi regolarmente registrate, e dunque sono stati chiamati i nuclei specializzati per il timore che fossero presenti oggetti pericolosi. Ipotesi poi scongiurata.

https://genova.repubblica.it/cronaca/2026/08/18/news/perdita_d_acqua_in_un_appartamento_di_genova_ma_i_vigili_del_fuoco_trovano_un_uomo_mummificato-425534687