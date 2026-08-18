martedì, Agosto 18, 2026
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Vigili del fuoco

Perdita di acido cloridrico da un’autocisterna

Il Faro

MONTEMARCIANO (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 20:00 per una perdita di acido cloridrico da un’autocisterna che trasportava il prodotto.
La squadra di Ancona è intervenuta con personale specializzato, supportate da un’autobotte di Jesi, prestando assistenza per il contenimento della perdita mediante il posizionamento di una vasca resistente agli acidi sotto l’autocisterna.
Il personale ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei tombini, impedendo che il prodotto potesse raggiungere la rete fognaria.
Successivamente è stata fornita assistenza durante le operazioni di travaso del prodotto, effettuate dalla ditta incaricata su un’altra autocisterna.
L’intervento si è concluso intorno alle ore 00:00.
Dal Comando di Ancona

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