VIDEO – Berlino, video del salvataggio virale: scala troppo corta, donna salta dall’11º piano

Salto drammatico nel cestello di salvataggio: dopo l’incendio di un palazzo a Berlino i soccorritori guardano stupiti in alto. Una donna è stata salvata dall’11º piano del suo appartamento in fiamme, nonostante la scala fosse troppo corta.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, verso le 6.30, la donna era già seduta all’esterno sul davanzale della finestra del suo appartamento in fiamme, all’undicesimo piano di un palazzo a Berlino-Friedrichshain, non lontano dalla stazione Ostbahnhof, come riferisce Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB). Dall’abitazione usciva un denso fumo. “È stato davvero sul filo del rasoio”, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco.

La scala aerea della vigili del fuoco di Berlino infatti è troppo corta e arriva solo fino circa al nono piano dell’edificio di 21 piani.

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