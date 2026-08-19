VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

Intorno alle 23,45 della scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autorimessa adibita a deposito di elettrodomestici con all’interno oltre a stufe, frigoriferi, forni e televisori, anche un’autovettura. A causa delle fiamme e delle alte temperature, coinvolta anche la linea elettrica con conseguente distacco della corrente oltre che nello stesso immobile anche nei due palazzi adiacenti. Evacuati nove appartamenti. Estinte le fiamme si è provveduto alla verifica statica della struttura ed una volta accertati gravi danni oltre che nei locali interessati dall’incendio, al solaio nell’ingresso dell’edificio, ne è stata decretata l’inaccessibilità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le famiglie evacuate sono state ospitate in strutture ricettive a cura del Comune. L’intervento si è concluso intorno alle 5,30 con il rientro del personale VVF in caserma.

Non ci sono immagini dell’intervento.