mercoledì, Agosto 19, 2026
Ultimo:
Senza categoria

Maletto – incendio di un fienile.

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti, la notte scorsa, in contrada Feudo Soprano, sul territorio di Maletto, per un incendio che ha interessato un fienile.

Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Randazzo.
All’arrivo dei soccorritori, l’incendio si era già generalizzato e stava interessando diverse rotoballe stoccate all’aperto e una parte del terreno circostante.

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha avviato le operazioni di contenimento e spegnimento, riuscendo a mettere in salvo gli animali presenti nella proprietà e non direttamente coinvolti nell’incendio.

L’intervento è proseguito con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto era presente anche personale del Corpo Forestale regionale, intervenuto con propri mezzi a supporto delle operazioni.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento

Potrebbe anche interessarti

Incendio Camion sulla SS 284 al km35,5 tra S.M.di Licodia e Adrano

Il Faro

VIDEO – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un vasto incendio di rifiuti in via Domenico Tempio a Catania

Il Faro

Un monumento dedicato ai Vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *