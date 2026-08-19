DESENZANO. Un natante stava perdendo carburante e subito l’acqua ha cominciato a cambiare colore, tanta la sostanza che si stava riversando nel lago. E così sono intervenuti i vigili del fuoco. Nella notte, i pompieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di uno sversamento di carburante nel porto di Sirmione2 da una barca presente nelle acque del lago.

Durante il sopralluogo è stato accertato che dal natante fuoriusciva carburante. Per contenere lo sversamento e impedire la dispersione dell’inquinante nello specchio d’acqua, sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, con il supporto di personale proveniente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Le squadre hanno provveduto a posizionare panne assorbenti nell’area interessata, con l’obiettivo di circoscrivere il carburante e limitarne la propagazione nel lago, procedendo successivamente alle operazioni di messa in sicurezza e contenimento dello sversamento.

In mattinata sopralluoghi e controlli per verificare lo stato dell’acqua e provvedere ad ulteriori operazioni di bonifica.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/un-natante-perde-gasolio-nel-garda-notte-di-lavoro-per-i-vigili-del-fuoco-per-salvare-le-acque