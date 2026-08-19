Porto Venere, stop alle ricerche subacquee di Sebastiano Piaggi

Dopo tre giorni si fermano le ricerche subacque di Sebastiano Piaggi, il 21 anni disperso in mare a Porto Venere dopo essere caduto dal gommone su cui era insieme agli amici nel tardo pomeriggio di Ferragosto.

Dalle ore 19 di oggi (martedì 18 agosto) le attività di ricerca proseguono solo in superficie, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti nelle operazioni. Si è invece conclusa l’attività di ricerca subacquea, così come il relativo coordinamento presso l’Unità di crisi locale dei Vigili del Fuoco, che dal 15 agosto è operativa con un posto di comando avanzato interforze allestito sul molo Doria di Porto Venere.

Le operazioni sono condotte attraverso un dispositivo interforze coordinato dalla Capitaneria di Porto della Spezia che vede impegnati uomini e mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del 118, con il supporto della Pubblica Assistenza di Portovenere.

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