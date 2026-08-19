mercoledì, Agosto 19, 2026
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Scorzè, auto finisce in un fossato: salvati quattro ventenni

Il Faro

lle 00:45 della notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzè, all’incrocio tra via Castellana e via Crosarona, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita cappottata in un fossato pieno d’acqua.
All’interno del veicolo sono rimasti intrappolati quattro ragazzi di circa 20 anni.

I quattro giovani sono stati raggiunti salvati dai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla loro estrazione dal veicolo.
Il veicolo e l’area circostante sono state messe in sicurezza.

https://www.nuovavenezia.it/cronaca/scorze-auto-fossato-ragazzi-ventenni-salvataggio-vigili-fuoco-drnzzzj4

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