Soccorso a una famiglia di tre persone e un cane, due adulti e una bambina di 7 anni.

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento sul Monte Generoso dell’elicottero VVF Drago 153 e delle squadre SAF dei Vigili del Fuoco di Como per il soccorso a una famiglia composta da tre persone e un cane, due adulti e una bambina di 7 anni.

Durante un’escursione la famiglia si è trovata in forte difficoltà a seguito dell’attacco di alcuni cavalli allo stato brado. Secondo quanto ricostruito gli animali sarebbero stati spaventati dal passaggio di una moto da trial impegnata in un percorso fuoristrada reagendo in modo aggressivo verso il cane riconosciuto come minaccia. Il branco ha attaccato il cane della famiglia mordendolo e calpestandolo.

La famiglia seppur spaventata è rimasta illesa e ha lanciato l’allarme. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha individuato la famiglia e dopo averla rassicurata ha disposto l’invio dell’elicottero Drago 153 e via terra delle squadre SAF dei Vigili del Fuoco di Como intervenute con due mezzi fuoristrada appositamente attrezzati.

L’elicottero ha recuperato la famiglia e il cane trasportandoli e sbarcandoli in una zona sicura dove sono stati presi in consegna dalle squadre SAF a terra. I soccorritori hanno quindi accompagnato la famiglia fino alla propria autovettura. Il cane rimasto ferito durante l’aggressione verrà successivamente affidato alle cure del veterinario di fiducia della famiglia.

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Ore 7.30 in Vercana sulla SS340 intervento di soccorso tecnico urgente per fuga gas.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la perdita di gas metano in media pressione da una tubazione danneggiata da un camion imanovra. A titolo precauzionale sono stati allontanati gli occupanti di due villette. Durante le operazioni di intercettazione e messa in sicurezza è stata completamente chiusa al traffico la strada.

in posto anche il sindaco, Carabinieri e tecnici azienda gas

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Ore 11.10 – 18/8 – intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale che ha visto coinvolte una vettura ed una motocicletta in via Monticelli a Como. Centauro 41enne ferito in codice giallo.

Strada chiusa durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza