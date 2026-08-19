Ultraleggero scomparso in Calabria individuati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico nei resti del Tecna

Sono stati individuati mercoledì mattina i resti del velivolo Tecnam P2008 decollato dalla Sicilia e diretto a Sibari con a bordo gli avvocati romani Carlo Arnulfo e Angela Buccico.

Già da martedì le ricerche si erano concentrate tra Fuscaldo, dove alla fine è stato rintracciato l’ultraleggero, e Falconara Albanese, il Tirreno cosentino e le aree interne. Sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino.

Sarebbero stati individuati anche i corpi dei due avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/26_agosto_19/ultraleggero-scomparso-in-calabria-individuati-i-resti-del-tecnam-p2008-sul-posto-vigili-del-fuoco-e-soccorso-alpino-e5f27297-0304-496a-9c20-e6aa2a059xlk.shtml