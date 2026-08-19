VIDEO – Abruzzo – incendi vegetazione – oltre 50 Vigili del Fuoco – 4 Canadair e un elicottero inpegnati sul monte Morrone

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per il contrasto agli incendi di vegetazione che stanno interessando da giorni alcuni territori della regione Abruzzo, in particolar modo l’aquilano.

Attualmente squadre e mezzi aerei del Corpo nazionale sono impegnati su tre principali fronti d’intervento: nell’incendio sul monte Morrone (AQ/PE), tra i comuni di Roccacasale (video), Corfinio e Popoli, sono al lavoro 51 vigili del fuoco, supportati dai lanci d’acqua di 4 Canadair e dell’elicottero S-64 “Cochise”; a Bisegna e Rocca di Cambio (AQ), operazioni di bonifica in corso con squadre a terra; a San Giovanni Teatino (CH), dal primo pomeriggio squadre a terra e l’elicottero del reparto volo di Pescara al lavoro.