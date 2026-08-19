VIDEO – Migliaia di vigili del fuoco combattono gli incendi boschivi nel nord del Portogallo.

Oltre 1.000 vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi boschivi nel nord del Portogallo questa mattina (19 agosto).

Gli incendi a Torre de Moncorvo, Arouca e Santo Tirso hanno continuato ad avere fronti attivi, con Torre de Moncorvo che richiedeva il più grande dispiegamento.

Martedì sera, all’inizio, erano attivi otto incendi, ma alle 8 del mattino solo quattro richiedevano ancora interventi di grande entità, secondo l’Autorità nazionale per le emergenze e la protezione civile (ANEPC).

L’incendio di Torre de Moncorvo presenta due fronti attivi e, al momento della stesura di questo articolo, era impegnato nello spegnimento da parte di 532 persone, supportate da 165 veicoli.

L’incendio è scoppiato sabato alle 15.58 a Cabeça Boa, nel quartiere di Bragança.

José Rodrigues dell’ANEPC ha affermato che l’aumento dell’umidità notturna ha favorito le operazioni di spegnimento, che hanno incluso l’impiego di bulldozer e tecniche di soppressione degli incendi.