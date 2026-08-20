AGGIORNAMENTO SITUAZIONE MALTEMPO – LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

A seguito delle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio regionale, sono in corso diversi interventi dei Vigili del Fuoco per frane, esondazioni e criticità alla viabilità.

BRESCIA

SONICO – A seguito di una frana è ceduto il ponte sul torrente Rabbia, che collega la frazione di Rino a Sonico.

Per le condizioni di criticità è stata disposta la chiusura della SS42. In via precauzionale è stata inoltre interrotta la linea ferroviaria Malonno–Edolo.

A supporto delle operazioni è stato disposto l’invio di mezzi movimento terra dei Vigili del Fuoco da Sondrio.

VIONE – Segnalata una frana che ha interessato la sede stradale. Sono in corso le verifiche e gli interventi necessari alla messa in sicurezza.

COMO

DOMASO – L’esondazione di un torrente ha interessato la viabilità in prossimità della SS340 “Regina”, determinandone la chiusura al km 21+300.

SONDRIO

Segnalata l’esondazione del bacino dei Forni, nel comune di Fonte. Il bacino è gestito da Edison e i tecnici della società sono già intervenuti sul posto, comunicando che la situazione è in progressivo ritorno alla normalità.

A seguito dell’esondazione si è verificato il crollo di un ponte pedonale. A scopo precauzionale è stata inoltre disposta la chiusura della strada di accesso al bacino.

La situazione è costantemente monitorata. I Vigili del Fuoco proseguono gli interventi e le verifiche nelle aree interessate dalle criticità.