venerdì, Agosto 21, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE MALTEMPO – LOMBARDIA

Il Faro

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

A seguito delle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio regionale, sono in corso diversi interventi dei Vigili del Fuoco per frane, esondazioni e criticità alla viabilità.

BRESCIA

SONICO – A seguito di una frana è ceduto il ponte sul torrente Rabbia, che collega la frazione di Rino a Sonico.

Per le condizioni di criticità è stata disposta la chiusura della SS42. In via precauzionale è stata inoltre interrotta la linea ferroviaria Malonno–Edolo.

A supporto delle operazioni è stato disposto l’invio di mezzi movimento terra dei Vigili del Fuoco da Sondrio.

VIONE – Segnalata una frana che ha interessato la sede stradale. Sono in corso le verifiche e gli interventi necessari alla messa in sicurezza.

COMO

DOMASO – L’esondazione di un torrente ha interessato la viabilità in prossimità della SS340 “Regina”, determinandone la chiusura al km 21+300.

SONDRIO

Segnalata l’esondazione del bacino dei Forni, nel comune di Fonte. Il bacino è gestito da Edison e i tecnici della società sono già intervenuti sul posto, comunicando che la situazione è in progressivo ritorno alla normalità.

A seguito dell’esondazione si è verificato il crollo di un ponte pedonale. A scopo precauzionale è stata inoltre disposta la chiusura della strada di accesso al bacino.

La situazione è costantemente monitorata. I Vigili del Fuoco proseguono gli interventi e le verifiche nelle aree interessate dalle criticità.

Potrebbe anche interessarti

Ritrovato l’uomo disperso da ieri nel goriziano

Il Faro

Presentazione del calendario del Corpo per l’anno 2022

Il Faro

Incidente mortale per un uomo finito sotto un motocoltivatore

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *