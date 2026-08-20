Ascoli, va a fuoco un garage: 25 evacuati, nove appartamenti inagibili. Gravi danni allo stabile

ASCOLI Un’intera palazzina evacuata, nove appartamenti dichiarati temporaneamente inaccessibili e famiglie (25 persone) costrette a lasciare le proprie case.

È il bilancio del grave incendio divampato nella tarda serata di martedì ad Ascoli, in via Perugia, dove le fiamme si sono sprigionate da un locale autorimessa situato al piano strada, trasformato in deposito di elettrodomestici e attrezzature utilizzate per attività di riparazione.

L’allarme è scattato intorno alle 23,45, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per fronteggiare il rogo particolarmente intenso. All’interno del garage erano presenti, oltre a un’autovettura, numerosi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, forni, stufe e televisori. Il materiale è stato completamente distrutto dalle fiamme, che in breve tempo hanno raggiunto temperature molto elevate, provocando una colonna di fumo scuro e denso che ha avvolto anche i palazzi circo stanti e causando pesanti conseguenze anche sulla struttura dello stesso stabile.

Il forte irraggiamento termico ha infatti lesionato le travi all’intradosso del solaio, in un’area di circa venti metri quadrati.