Gonzaga, si inabissa con l’auto nel lago artificiale: morto un 75enne, indagano i carabinieri

Gonzaga (Mantova), A lanciare l’allarme e la chiamata di soccorso al 112 è stato un cittadino, che ha notato l’autovettura, una Opel Meriva di colore grigio, con una persona a bordo, inabissarsi in acqua.

Sul posto sono stati subito inviati l’ambulanza, i Vigili del Fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri di Gonzaga, impiegati nei servizi concordati e condivisi in Prefettura durante un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I militari stanno ora cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le immagini di videosorveglianza potrebbero risultare decisive in tal senso.

I Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche nel lago artificiale utilizzando dapprima un gommone, per poi far intervenire l’elicottero ed il Nucleo Sommozzatori. Proprio i sommozzatori del Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo del veicolo il cadavere del 75nne di Suzzara.

Contestualmente alle operazioni di ricerca del veicolo inabissatosi, nella caserma di Suzzara si era recato un amico stretto della vittima, per denunciare la sua scomparsa. Proprio all’amico è stata data la triste notizia, in considerazione del fatto che la moglie del 75enne deceduto risulta malata