I numeri drammatici dell’incendio al Monte Goj: 1 milione di litri d’acqua usati, 261 vigili del fuoco, 30 ettari di bosco distrutti, 41 voli dei Canadair

Como, 20 agosto 2026 – Alla fine è arrivata la pioggia. Le precipitazioni cadute nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, sul Comasco (e non solo) sono state come la manna arrivata dal cielo – letteralmente – per i boschi del Monte Goj, la collina a ridosso della città, all’interno del parco della Spina Verde, devastata da un incendio dallo scorso 13 agosto. Ancora questa mattina, infatti, persistevano dei piccoli, e per fortuna circoscritti, focolai che nonostante l’impegno enorme profuso dai vigili del fuoco risultavano ancora attivi. Questo per dire quanto sia stato devastante l’incendio. A confermarlo ulteriormente i numeri dati dai vigili del fuoco questa mattina.

Eccone allora alcuni, che sottolineano la drammaticità di quanto è accaduto sul Monte Goj. Sono stati necessari altri 41 lanci di acqua dall’elicottero in attesa che dal lago scendessero le nuvole nere cariche di pioggia. Sono stati versati più di un milione di litri d’acqua. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Como, Cantù, Erba con rinforzi che a un certo punto si sono resi necessari anche da Milano hanno effettuato 1022 lanci fra elisoccorso e Canadair e sono stati impiegati 261 uomini del sistema provinciale antincendio boschivo.

L’incendio era partito nel pomeriggio del 13 agosto proprio al centro della montagna, in un luogo impervio, difficile da raggiungere, dove non ci sono nemmeno sentieri, poco sotto la zona dove ci sono delle antenne e proprio per questo raramente frequentato. L’indagine. La Procura di Como indaga con l’ipotesi di reato di “incendio boschivo colposo” sulle cause. Il fascicolo è a carico di ignoti e in Procura si attendono a breve le prime relazioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sembra tuttavia del tutto esclusa l’idea che il fuoco sia partito per autocombustione.

L’incendio sul monte Goj ha distrutto circa 25-30 ettari di verde boschivo. Ci sono voluti 14 giorni anche dall’altra parte del lago per dichiarare spento l’incendio che ha devastato il monte Moregallo dove sono andati distrutti 250 ettari di vegetazione.