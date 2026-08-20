Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA (AN) – SOCCORSO A PERSONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 08:00 in via Rupi di via 29 settembre per per il soccorso a due persone trovate prive di coscienza, in prossimità dell’impalcatura di un edificio in ristrutturazione, sviluppato su due livelli stradali.

La squadra di Ancona ha provveduto al recupero delle due persone, affidandole alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti il funzionario dei Vigili del fuoco e la squadra NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area.

Dal Comando di Ancona

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CORRIDONIA (MC) – INCENDIO DI STERPAGLIE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17:20 per un incendio di sterpaglie sull’argine del fiume Chienti, in prossimità del ponte che collega Piediripa con la zona industriale.La squadra di Macerata e la squadra boschiva sono intervenute con due autobotti e un automezzo 4×4, provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.Non si registrano persone coinvolte.

Dal Comando di Macerata

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CAMPOFILONE (FM) – INCENDIO DI STERPAGLIE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:00 in via Valdaso per un incendio di sterpaglie.

La squadra boschiva di Fermo, supportata da un’autobotte, ha spento l’incendio e provveduto alla bonifica dell’area interessata.

Dal Comando di Fermo