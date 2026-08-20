Monossido di carbonio, 5 operai intossicati mentre lavoravano in centro: ricoverati, 2 sono gravi

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di mattina, i feriti hanno tra i 30 e i 50 anni e sono stati portati al Torrette. Sul posto la squadra batteriologica dei vigili del fuoco e carabinieri

Ancona, 20 agosto 2026 – Cinque operai che stavano effettuando lavori all’interno di una stanza vicino all’Nh Hotel, in via Rupi, nel cuore di Ancona, sono rimasti intossicati da una fuoriuscita verosimilmente di monossido di carbonio. L’incidente è avvenuto attorno alle 9.

Sono stati tutti ricoverati all’ospedale di Torrette, due sarebbero in gravi condizioni. Sul posto la squadra batteriologica dei vigili del fuoco e carabinieri. Rilevati altissimi valori di monossido di carbonio.

Sul posto anche i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’Ast. I feriti hanno tra i 30 e i 50 anni. Sono stati tutti soccorsi dall’automedica del 118 e dalle ambulanze di Croce Rossa e Croce Gialla

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