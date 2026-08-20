Ostiglia, fuga di gas dalla bombola: mamma 27enne e figlia di 2 anni all’ospedale

OSTIGLIA – È stata una bambina di appena due anni, vista girovagare da sola e in lacrime nel cortile di casa, a mettere in allarme alcuni cittadini e a far scattare i soccorsi. Una volta entrati nell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato la madre, una 27enne di origine indiana, riversa a terra nell’ingresso. Poco dopo i Vigili del Fuoco hanno accertato una fuga di gas da una bombola presente in cucina.

È accaduto nella serata di ieri a Ostiglia. Alcuni residenti, insospettiti dalla presenza della piccola senza alcun adulto accanto, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia della locale Stazione, impegnata nei servizi di controllo del territorio disposti nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi.

Raggiunta l’abitazione, i militari hanno trovato la 27enne a terra. Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento del personale del 118, che ha preso in cura la giovane donna. Nel frattempo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, chiamati a verificare le condizioni dell’immobile e a capire cosa fosse accaduto. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una perdita di gas proveniente dalla bombola di Gpl utilizzata in cucina.

La donna è stata quindi trasportata in codice giallo all’ospedale civile di Pieve di Coriano: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Per precauzione anche la figlia di due anni è stata accompagnata in ospedale e sottoposta agli accertamenti del caso.

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