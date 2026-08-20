Roma, cavalli abbandonati per giorni senza acqua e cibo: una donna li nota e lancia l’allarme. Denunciato il proprietario

Alla Marcigliana è intervenuta la Polizia locale, intervenuta prontamente con le pattuglie del NAE e della Stradale, con il supporto della Polizia di Stato e dei vigili del Fuoco. Il nuovo percorso di vita dei due cavalli è ora affidato ai veterinari dell’Oasi Kadir

Esposti al sole da giorni, abbandonati senza acqua, senza cibo e senza riparo dalle temperature record che sfioravano i 40 gradi: si prospettava un destino drammatico per due cavalli, di cui uno già a terra stremato e senza forze.

Erano da poco passate le 12 e i due animali erano ormai in evidente stato di deperimento a causa della mancanza d’acqua, del sole battente e del digiuno prolungato. Proprio in quel momento è passata una donna che ha visto i due animali all’interno dell’area, che peraltro era recintata con un cancello in ferro battuto chiuso con catena e lucchetto: i due cavalli non potevano scappare per cercare cibo e acqua.

La signora ha chiamato subito la polizia locale e gli agenti del III gruppo Nomentano sono arrivati in pochi minuti sul posto, poi hanno chiesto supporto ai vigili del fuoco per poter accedere con urgenza al terreno. Nel frattempo gli agenti hanno chiamato la proprietaria del terreno su cui stavano i due cavalli senza però ottenere risposta. Intanto però i due animali sono stati rifocillati e soccorsi, ma era necessario toglierli da quella situazione.

Gli agenti hanno chiamato il pm di turno che ha autorizzato a procedere forzosamente per mettere al sicuro gli animali, sono stati temporaneamente consegnati all’Oasi Kadir, sempre all’interno della Riserva della Marcigliana. Nei prossimi giorni sarà la polizia locale a svolgere le indagini per capire le responsabilità: rimane da capire chi sono i proprietari dei due cavalli e il motivo per cui sono stati lasciati senza acqua e senza cibo.

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