venerdì, Agosto 21, 2026
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Scontro fra tir a Bari, camion sospeso nel vuoto: vivi per miracolo i due conducenti

Il Faro

Traffico in tilt questo pomeriggio a Bari all’ingresso della SS16, all’altezza di Mungivacca, in direzione Nord per un incidente stradale che ha coinvolto due autotreni, uno dei quali è finito fuori strada, rimanendo sospeso nel vuoto. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 20.

La prima squadra è giunta sul posto intorno alle 17 e ha provveduto immediatamente alle operazioni di soccorso dei due conducenti, entrambi di nazionalità straniera: uno, da una prima ricostruzione, sembrerebbe essere di nazionalità ucraina, mentre l’altro albanese. I due autisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario presente sul posto. Da quanto emerso, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Durante le operazioni è stato inoltre richiesto l’intervento dello speciale Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei Vigili del Fuoco, a causa dello sversamento di gasolio sulla strada. Terminate le operazioni di soccorso alle persone, l’intervento è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità.

https://www.adnkronos.com/cronaca/incidente-oggi-bari-ss16-scontro-tir_3GLNCIEExQ0QndA4wsr7e3?refresh_ce

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