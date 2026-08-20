Tragico incidente nella notte sulla Strada Provinciale 47, l’arteria che collega Galatina a Galatone, nei pressi della centrale elettrica Terna. A perdere la vita è stato Christian Caggia, 23 anni, originario di Neviano e alla guida di uno scooter Piaggio.

Gravemente ferito il conducente di una motocicletta Yamaha R7, suo coetaneo.

L’allarme è scattato intorno alle 3, inizialmente per la segnalazione di uno scooter in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie che, una volta arrivati, hanno accertato come l’incendio fosse conseguenza di un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, lo scooter Piaggio condotto da Caggia e la Yamaha R7 si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare. L’impatto è stato particolarmente violento e lo scooter ha preso fuoco.

Per Christian Caggia ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario ne ha constatato il decesso sul posto.

https://www.ilgallo.it/cronaca/scontro-tra-scooter-e-moto-sulla-sp47-muore-un-23enne-di-neviano/