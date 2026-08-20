Scontroo tra un’auto di servizio dei Vigili del Fuoco e una motocicletta con due giovani a bordo



Un’auto di servizio dei Vigili del Fuoco e una motocicletta con due giovani a bordo sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Taranto, all’intersezione tra via Leonida e via Iapigia.

Secondo una prima ricostruzione, il funzionario dei Vigili del Fuoco stava percorrendo via Leonida quando la moto sarebbe sopraggiunta dalla corsia riservata agli autobus di via Iapigia, non rispettando il segnale di dare precedenza.

L’impatto è avvenuto all’incrocio, coinvolgendo la vettura di servizio che procedeva lungo l’arteria principale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, con la sezione Infortunistica Stradale, e il personale del 118. I due giovani che viaggiavano sulla motocicletta sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata per gli accertamenti e le cure necessarie.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio dell’Infortunistica, impegnata nella ricostruzione dettagliata dell’accaduto.

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