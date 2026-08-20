giovedì, Agosto 20, 2026
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Vigili del fuoco

Un vasto incendio distrugge una pensione nella contea di Pinal, causando il ricovero in ospedale di un vigile del fuoco e il ferimento di altri due

Il Faro

Contea di Pinal, Arizona

Una pensione situata su Bartlett Road, vicino a Casa Grande, è stata completamente distrutta, ma tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo.

I soccorritori di quattro distaccamenti hanno combattuto l’incendio senza idranti nelle vicinanze, percorrendo una lunga e stretta strada sterrata che ha reso difficili le operazioni di trasporto delle autobotti.

Tre vigili del fuoco hanno riportato un colpo di calore durante l’intervento congiunto di diverse agenzie, uno dei quali è stato ricoverato al Banner Casa Grande, mentre le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine.

 

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