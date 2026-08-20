VIDEO – Kenya: Incidente in elicottero, 7 morti, tra cui un capo dei servizi segreti dell’Ecuador.

Sei passeggeri – cinque cittadini statunitensi e il capo dei servizi segreti dell’Ecuador – sono morti mercoledì in una zona remota del Kenya a seguito dello schianto del loro elicottero. Gli incidenti aerei in Kenya sono aumentati con l’espansione del turismo nel Paese.

Tutte e sette le persone a bordo di un elicottero da safari – sei passeggeri e il pilota – sono morte mercoledì quando l’elicottero si è schiantato alle pendici del monte Ololokwe, una meta turistica popolare ma remota.

L’Autorità per l’aviazione civile del Kenya ha dichiarato che l’elicottero Eurocopter EC130 B4 del gruppo si è schiantato alle 9:13 (06:13 GMT) dopo essere decollato dalla riserva naturale di Loisaba, diretto verso l’area di Ewaso Nyiro, nella contea di Samburu, a nord della capitale keniota Nairobi. Ha inoltre aggiunto che è in corso un’indagine per determinare le cause dell’incidente.