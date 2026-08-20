venerdì, Agosto 21, 2026
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VIDEO – Oklahoma, esplodono due serbatoi di gas dopo un fulmine: il video

Il Faro

Due serbatoi di gas sono esplosi in un impianto della Explorer Pipeline a Glenpool, in Oklahoma, Usa, costringendo all’evacuazione delle attività commerciali e delle abitazioni nelle vicinanze. La scena è stata ripresa in un video che mostra alte fiamme e una densa colonna di fumo levarsi dall’impianto. La stessa Explorer Pipeline ha riferito, in un post su Facebook, che l’esplosione sarebbe stata provocata da un fulmine

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