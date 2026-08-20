VIDEO – Roghi devastano la vegetazione a Roma e provincia: lanci da canadair ed elicotteri per salvare i boschi

Drammatico pomeriggio sul fronte incendi tra la provincia e la Capitale. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in complessi interventi a Gavignano e in Via della Falcognana a Roma, dove le fiamme hanno divorato la vegetazione. Nonostante le operazioni più imponenti si siano concluse nel tardo pomeriggio, l’attenzione sul territorio resta altissima.

A partire dal primo pomeriggio di oggi, un’ondata di incendi di vegetazione ha mobilitato massicciamente le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, chiamate a fronteggiare situazioni di elevata criticità e pericolo per il territorio.

L’emergenza si è sviluppata su due fronti simultanei che hanno richiesto la massima prontezza e un consistente spiegamento di forze. Il primo rogo si è propagato nel territorio comunale di Gavignano, centro abitato della Città Metropolitana di Roma Capitale adagiato a 404 metri di altitudine sulle propaggini dei Monti Lepini e dominante la Valle del Sacco, situato a circa 57 km a sud-est di Roma.

Quasi contemporaneamente, un secondo fronte di fuoco si è aperto all’interno del comune di Roma, precisamente lungo Via della Falcognana al civico 60, dove le fiamme hanno rapidamente aggredito le sterpaglie mettendo in stato di allarme l’area circostante.

https://canaledieci.it/2026/08/20/roghi-devastano-la-vegetazione-a-roma-e-provincia-lanci-da-canadair-ed-elicotteri-per-salvare-i-boschi-foto/