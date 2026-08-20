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VIDEO – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre combattevano un incendio in un edificio per uffici a Bellevue.

Il Faro

Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre combattevano un incendio in un edificio per uffici a Bellevue, e un’altra persona ha avuto bisogno di assistenza,  secondo quanto riportato dal Seattle Times .

L’edificio si trova al civico 14670 di NE 8th Street, tra la 142a e la 148a Avenue NE, secondo un avviso pubblicato su X dal Comune di Bellevue. Tutti gli occupanti dell’edificio sono stati evacuati.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11 del mattino e hanno trovato un incendio al primo piano, che si era propagato al secondo piano e alla soffitta, ha dichiarato al Seattle Times il vice capo dei vigili del fuoco di Bellevue, Doug Halbert.

https://mynorthwest.com/local/bellevue-fire-at-building/4267528

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