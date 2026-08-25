Fiamme nella notte a Casamicciola

Un incendio di proporzioni davvero preoccupanti è scoppiato questa notte nell’area cortilizia tra interno ed esterno del Suisse Aurum Hotel, ubicato in località Sentinella a Casamicciola Terme sull’isola d’Ischia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme, che hanno destato e spaventato non poco anche diversi residenti della zona, si sono sviluppati perché hanno preso fuoco sterpaglie e suppellettili.

Diversi ospiti della struttura ricettiva hanno lasciato le camere e si sono portati all’esterno della stessa, nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco sono stati alcuni clienti e parte del personale a iniziare a limitare l’incendio che viceversa avrebbe potuto estendersi davvero in maniera pericolosa.

Dopo circa un’ora, anche con l’ausilio dei pompieri, il pericolo è fortunatamente rientrato. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione, mentre l’ufficio tecnico comunale sta redigendo una relazione anche per verificare lo stato dei luoghi dopo l’incidente che per fortuna non ha arrecato danni a persone.

Fiamme in albergo nella notte, paura a Casamicciola