Paura questa mattina a Genova: in via Casanova è crollato un muro per una lunghezza di circa 20 metri. Al fine di appurare che non vi siano persone coinvolte, la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto, ha richiesto il supporto dei cinofili degli Usar e del personale di movimento terra Gos.

Dopo una prima valutazione da parte dei cani e strumentazione per rivelare persone al di sotto del crollo, si è incominciato a rimuovere le macerie. Le operazioni sono ancora in corso.

https://www.meteoweb.eu/2026/08/crolla-muro-a-genova-in-corso-scavi-per-verificare-la-presenza-di-persone-coinvolte/1001973720