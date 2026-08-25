I vigili del fuoco di Tulsa hanno tratto in salvo due membri della loro squadra rimasti intrappolati all’interno di un magazzino in fiamme.

TULSA, Oklahoma — I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4:30 del mattino del 25 agosto presso il magazzino vicino all’incrocio tra la 4th Street e Peoria Avenue, dove hanno trovato un incendio di vaste proporzioni, come riportato da NewsOn6. Le squadre sono entrate nell’edificio per domare le fiamme, ma due vigili del fuoco sono rimasti intrappolati, il che ha portato all’attivazione di un Mayday. I due vigili del fuoco hanno riportato ustioni alla parte superiore del corpo e sono stati trasportati in ospedale per le cure. Le autorità hanno dichiarato che le loro ferite non sono gravi e che si prevede una loro completa guarigione.