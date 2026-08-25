Le squadre di intervento dell’Australia Occidentale combattono un enorme incendio che si sta dirigendo verso Prosser, minacciando le abitazioni.

L’incendio, divampato a sud dell’Interstate 82 intorno alle 7:40 di sabato mattina nella contea di Yakima, si è propagato durante la notte nella contea di Benton, costringendo all’evacuazione diverse unità lungo il suo percorso.

Domenica alle 20:00 l’incendio di Colwash era contenuto solo all’8%.L’incendio di Colwash, a ovest di Prosser, si è esteso a oltre 38.600 acri entro domenica sera. Scott Hunt, inviato speciale dell’Herald.

Secondo quanto riferito dal servizio di guardia, le evacuazioni lungo l’autostrada 22, dal Glade Road alla County Line Road, inclusa Byron Hill Road, sono state declassate domenica sera in preparazione all’evacuazione.

Sabato l’incendio ha causato interruzioni di corrente nella Yakima Valley. Domenica le squadre della Benton Rural Electric Association hanno lavorato per sostituire i pali della luce e riparare le infrastrutture elettriche danneggiate, ma non è stata ancora annunciata una data stimata per il ripristino dell’energia elettrica.

I funzionari antincendio dello stato di Washington stanno contribuendo a mobilitare risorse per combattere l’incendio, inviando anche squadre specializzate nella lotta agli incendi boschivi.

Duty Watch ha riferito che ulteriori squadre di intervento e squadre a terra sono arrivate domenica per dare il cambio alle squadre locali, molte delle quali erano impegnate nello spegnimento dell’incendio sin dal suo inizio nelle prime ore di sabato.