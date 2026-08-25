Paura a Partinico, si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bombola di gas: bloccato da forze dell’ordine e vigili del fuoco

Momenti di forte tensione e paura si sono vissuti a Partinico, nel quartiere San Gioacchino – Madonna del Ponte, dove un uomo di quarant’anni si è barricato all’interno della propria abitazione in via Roma, minacciando di fare esplodere l’intera palazzina.

L’allarme è scattato quando l’uomo, salito in piedi sul letto, ha aperto la valvola di una bombola di gas tenendo in mano un accendino pronto a innescare l’esplosione. L’intervento tempestivo di Polizia e Carabinieri ha evitato il peggio: i militari e gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento riuscendo a immobilizzare il quarantenne prima che potesse compiere il gesto, mentre i Vigili del fuoco hanno prontamente disattivato la bombola e messo in sicurezza l’immobile.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno provveduto a sedare l’uomo prima di trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Da quanto si apprende, il quarantenne non versa in pericolo di vita.

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