Pauroso incidente: trattore in un fienile inizia a muoversi, sfonda una parete e vola per diversi metri fino a terra

BOLZANO. Pauroso incidente in Alto Adige: un trattore parcheggiato in un fienile inizia a muoversi e si schianta a terra dopo un volo di diversi metri.

È successo due giorni fa (domenica 23 agosto) a Verdines, frazione del territorio comunale di Scena. L’esatta causa dell’incidente deve essere ancora chiarite nel dettaglio: stando a quanto riportato dai vigili del fuoco volontari dell’abitato, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza, il mezzo agricolo avrebbe iniziato a muoversi autonomamente – forse per un guasto o un errore – arrivando a sfondare la parete in legno della struttura nel quale era stato sistemato.

La struttura stessa si affaccia su un cortile e il trattore, che si trovava a diversi metri d’altezza dal suolo, si è schiantato violentemente a terra. Fortunatamente, nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i vigili del fuoco volontari di Verdines hanno recuperato il trattore e l’intervento si è concluso con successo.

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