San Francesco al Campo, cadavere nei pressi del ponte sul Fisca: sul posto elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco Saf

Drammatico ritrovamento nei pressi di San Francesco al Campo. Un corpo senza vita è stato individuato in questi minuti sul ponte del Fisca, poco prima dell’ingresso in Borgata Centro.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto stanno operando le pattuglie dei Carabinieri, la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area, unitamente alle squadre del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) dei Vigili del Fuoco.

È atterrato nelle vicinanze anche l’elisoccorso del 118, ma per la persona recuperata non ci sarebbe più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno transennato la zona del ponte per consentire i rilievi ed avviare le prime indagini volte ad accertare l’identità della vittima e le cause del decesso.

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