martedì, Agosto 25, 2026
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Un veicolo dei Vigili del fuoco colpito ad Arcevia da una grossa quercia

Il Faro

ARCEVIA – Il maltempo che sta imperversando nella zona ha causato un incidente anche ad un mezzo dei Vigili del fuoco.
La squadra del distaccamento arceviese è intervenuta nel territorio comunale per diverse piante cadute sulla sede stradale e nello spostarsi da una località all’altra è stata colpita da una grossa quercia.
Nessuna rilevante conseguenza per il personale all’interno del mezzo.

https://www.quisenigallia.it/2026/08/25/un-veicolo-dei-vigili-del-fuoco-colpito-ad-arcevia-da-una-grossa-quercia/

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