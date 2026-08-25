ARCEVIA – Il maltempo che sta imperversando nella zona ha causato un incidente anche ad un mezzo dei Vigili del fuoco.

La squadra del distaccamento arceviese è intervenuta nel territorio comunale per diverse piante cadute sulla sede stradale e nello spostarsi da una località all’altra è stata colpita da una grossa quercia.

Nessuna rilevante conseguenza per il personale all’interno del mezzo.

https://www.quisenigallia.it/2026/08/25/un-veicolo-dei-vigili-del-fuoco-colpito-ad-arcevia-da-una-grossa-quercia/