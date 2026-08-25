VIDEO – Un caccia Gripen dell’aeronautica ungherese si è schiantato vicino a Szolnok.

“Per ragioni ancora ignote, un caccia Gripen delle Forze di Difesa ungheresi è precipitato vicino a Szolnok. Il pilota si è eiettato con successo. È in corso un’indagine e il ministro della Difesa si sta recando sul posto”, ha scritto il primo ministro sulla sua pagina Facebook.

Poco dopo, il ministro della Difesa Romulusz Ruszin-Szendi ha riferito che il pilota era stato trasportato in ospedale in ambulanza e che nessun altro era rimasto ferito nell’incidente, poiché il pilota aveva fatto tutto il possibile per far atterrare l’aereo su un terreno militare. Anche l’esercito ungherese ha una base aerea vicino a Szolnok.

Attualmente le forze armate dispongono di 14 caccia Gripen, di stanza a Kecskemét. I Gripen partecipano regolarmente a operazioni internazionali e, nella seconda metà dello scorso anno, hanno svolto un ruolo anche nella protezione dello spazio aereo degli Stati baltici.

https://www.euronews.com/my-europe/2026/08/24/hungarian-air-force-gripen-fighter-jet-crashes-near-szolnok