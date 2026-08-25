Violento tamponamento fra quattro veicoli in A22, in azione i soccorsi e i vigili del fuoco: tre persone in ospedale e traffico in tilt con chilometri di coda

BOLZANO. Incidente stradale in A22, quattro veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento a catena all’altezza di Vadena: tre persone ferite e traffico il tilt.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì 25 agosto sulla carreggiata sud e ad essere coinvolti nel sinistro tre auto e un furgone: dopo la chiamata d’emergenza sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con più mezzi e i vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni tre persone sarebbero rimaste ferite, da quanto si apprende in modo non grave, e dopo le prime cure ricevute sul posto sono state trasportate in ospedale.

Sul posto per i rilievi è gli accertamenti, sono intervenute anche le forze dell’ordine e si registrano pesanti rallentamenti con code fino a 8 chilometri in direzione Sud.

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